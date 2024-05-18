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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2B, 9902 розмір S/M, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (676038) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
285,75 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
276,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
250,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
238,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
282,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
259,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
274,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
252,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
307,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
259,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
283,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
252,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
280,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
274,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
252,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
261,52 грн