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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2B, 9906 L/XL, №1 - Львів (526283) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -13,70 грн
260,30 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
262,00
Економія: -7,86 грн
254,14 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: 2B, 9906 (1)
249,00
Економія: -7,47 грн
241,53 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
254,00
Економія: -7,62 грн
246,38 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -7,47 грн
241,53 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (1)
254,00
Економія: -7,62 грн
246,38 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
279,00
Економія: -8,37 грн
270,63 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
254,00
Економія: -12,70 грн
241,30 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
235,00
Економія: -7,05 грн
227,95 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 17/3
Всього: упаковка (1)
230,87 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 16
Всього: упаковка (1)
206,57 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
Всього: упаковка (1)
246,43 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Всього: упаковка (1)
230,87 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Горохів, вул. Паркова, 22
Всього: упаковка (2)
254,21 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 7
Всього: упаковка (1)
262,57 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
Всього: упаковка (1)
215,91 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 1
Всього: упаковка (1)
230,87 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3
Всього: упаковка (1)
254,01 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Володимирська, 20
Всього: упаковка (1)
254,01 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
230,87 грн