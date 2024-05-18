БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2B, 9906 L/XL, №1 - Харків (526283) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 30 аптеках
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Аптека галатея
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
Астарта
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Харків, просп. Малої Любові, 4
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Астарта
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Гагаріна, 178
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 17
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
Аптека твого міста
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248