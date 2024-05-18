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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2B, 9906 L/XL, №1 - Харків (526283) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (1)
273,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
274,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
248,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: упаковка (1)
276,50 грн
Аптека галатея
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
273,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
Всього: упаковка (1)
255,00 грн
Астарта
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Зачинено
Харків, просп. Малої Любові, 4
Всього: упаковка (3)
271,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
276,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (2)
273,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
248,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
248,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
248,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
281,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
281,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
281,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 17
Всього: упаковка (1)
281,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
Всього: упаковка (1)
246,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
Всього: упаковка (1)
281,50 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
268,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
246,00 грн