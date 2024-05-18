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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 4, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (408668) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
155,00
Економія: -41,58 грн
113,42 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
195,50
Економія: -57,13 грн
138,37 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
155,00
Економія: -41,58 грн
113,42 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
195,50
Економія: -57,13 грн
138,37 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (1)
108,50 грн
Вітамін
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Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
Всього: упаковка (2)
139,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом