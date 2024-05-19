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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 3, №1 - Львів (408667) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Соснівка, вул. Галицька, 5
Всього: упаковка (1)
143,44 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 21
Всього: упаковка (1)
129,72 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 16
Всього: упаковка (1)
122,82 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 30
Всього: упаковка (1)
143,44 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (1)
143,44 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
123,52 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (2)
143,44 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Всього: упаковка (1)
119,76 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
Всього: упаковка (1)
123,52 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 74
Всього: упаковка (1)
136,58 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
134,23 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Конякіна, 7-А
Всього: упаковка (1)
129,72 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (1)
143,44 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
129,72 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Відродження, 1-Б
Всього: упаковка (1)
109,79 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 06:00
Любомль, вул. Соборності, 70
Всього: упаковка (2)
149,55 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (1)
135,81 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
Всього: упаковка (2)
149,55 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
135,81 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
121,35 грн