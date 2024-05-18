Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 3, №1 - Харків (408667) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Астарта
Детальніше
Зачинено
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
В інших містах:
Житомирліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
143,44 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
Всього: упаковка (1)
126,52 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (1)
123,52 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
121,35 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Оржів, вул. Заводська, 1
Всього: упаковка (1)
129,72 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
Всього: упаковка (1)
115,93 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
135,81 грн
Еко аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Відродження, 1-Б
Всього: упаковка (1)
109,79 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (1)
143,44 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Конякіна, 7-А
Всього: упаковка (1)
129,72 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
134,23 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
129,72 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Торчин, вул. Незалежності, 74
Всього: упаковка (1)
136,58 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
Всього: упаковка (1)
123,52 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
123,52 грн
Волиньфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
Всього: упаковка (2)
149,55 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (1)
135,81 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стара Вижівка, пл. Миру, 1-В
Всього: упаковка (1)
143,44 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:15
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
Всього: упаковка (1)
131,10 грн