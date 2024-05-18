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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 3, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (408667) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
143,44 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
Всього: упаковка (1)
126,52 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (1)
123,52 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
121,35 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Оржів, вул. Заводська, 1
Всього: упаковка (1)
129,72 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
135,81 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
Всього: упаковка (1)
115,93 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Відродження, 1-Б
Всього: упаковка (1)
109,79 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (1)
143,44 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
134,23 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Конякіна, 7-А
Всього: упаковка (1)
129,72 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рожище, вул. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
129,72 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
149,55 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Торчин, вул. Незалежності, 74
Всього: упаковка (1)
136,58 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
Всього: упаковка (1)
123,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
123,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
Всього: упаковка (2)
149,55 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (1)
135,81 грн
Волиньфарм
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Зачинено
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
Всього: упаковка (1)
135,24 грн