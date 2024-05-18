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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 2, №1 - Харків (408666) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (1)
195,50
Економія: -57,13 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
Всього: упаковка (1)
155,00
Економія: -41,58 грн
113,42 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миропільська, 1
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (2)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
195,50
Економія: -57,13 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (3)
195,50
Економія: -57,13 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
195,50
Економія: -57,13 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -51,63 грн
138,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
195,50
Економія: -57,13 грн
138,37 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (3)
128,00
Економія: -6,40 грн
121,60 грн
Челсі плюс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Всього: упаковка (1)
155,80 грн