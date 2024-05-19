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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 3 (610) косиночна пов'язка, сіточка, №1 - Львів (234026) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: упаковка (1)
361,63
Економія: -40,81 грн
320,82 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40
Всього: упаковка (1)
341,62
Економія: -32,52 грн
309,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
317,14
Економія: -39,66 грн
277,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
339,24
Економія: -31,74 грн
307,50 грн
Челсі плюс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
321,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом