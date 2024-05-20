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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 2 (610) косиночна пов'язка, сіточка, №1 - Запоріжжя (234025) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
221,86
Економія: -13,54 грн
208,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (1)
253,97
Економія: -14,40 грн
239,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
336,13
Економія: -36,98 грн
299,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
331,35
Економія: -16,47 грн
314,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
204,37
Економія: -11,31 грн
193,06 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом