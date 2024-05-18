БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір XL, чорний, №1 - Харків (180583) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 21 аптеці
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5