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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір XL, чорний, №1 - Харків (180583) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
345,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
342,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
315,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
353,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
316,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
364,00
Економія: -65,00 грн
299,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
200,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
355,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
242,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
260,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
359,57
Економія: -48,27 грн
311,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
343,52 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
313,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
345,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
260,01 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (1)
364,00
Економія: -65,00 грн
299,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
240,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
354,15
Економія: -41,41 грн
312,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
178,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
260,01 грн