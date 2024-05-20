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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір XL, білий, №1 - Запоріжжя (180582) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
332,00
Економія: -60,00 грн
272,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
357,01
Економія: -38,43 грн
318,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
311,51
Економія: -18,21 грн
293,30 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
354,84
Економія: -36,01 грн
318,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: 9905, з додатковою фіксацією (1)
97,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
398,73
Економія: -66,20 грн
332,53 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
156,53
Економія: -9,98 грн
146,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
367,66
Економія: -58,62 грн
309,04 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
332,00
Економія: -60,00 грн
272,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Всього: упаковка (2)
331,46
Економія: -18,85 грн
312,61 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
281,00
Економія: -53,00 грн
228,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
350,35
Економія: -38,51 грн
311,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
99,81 грн