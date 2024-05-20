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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір XL, білий, №1 - Одеса (180582) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
310,87
Економія: -17,57 грн
293,30 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
353,78
Економія: -31,95 грн
321,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
396,23
Економія: -44,96 грн
351,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
99,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
350,35
Економія: -38,51 грн
311,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Всього: упаковка (2)
331,46
Економія: -18,85 грн
312,61 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
281,00
Економія: -53,00 грн
228,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
Всього: упаковка (1)
350,32
Економія: -29,82 грн
320,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
328,75
Економія: -18,78 грн
309,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
268,80
Економія: -27,79 грн
241,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
351,01
Економія: -37,75 грн
313,26 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
332,00
Економія: -60,00 грн
272,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
357,01
Економія: -38,43 грн
318,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
311,51
Економія: -18,21 грн
293,30 грн