Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір XL, білий, №1 - Львів (180582) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
250,67
Економія: -22,87 грн
227,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Всього: упаковка (1)
286,01 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (3)
267,87
Економія: -2,29 грн
265,58 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Всього: упаковка (1)
358,97 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Делятин, вул. 16-го Липня, 297-Б
Всього: упаковка (1)
245,03
Економія: -0,22 грн
244,81 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
347,96
Економія: -0,95 грн
347,01 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (2)
121,36 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
357,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (2)
250,15
Економія: -25,42 грн
224,73 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Шевченка Тараса, 84
Всього: упаковка (1)
361,71 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
305,00
Економія: -9,15 грн
295,85 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
299,00
Економія: -8,97 грн
290,03 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Поштова, 15
Всього: упаковка (1)
312,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Всього: упаковка (1)
348,25 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
305,00
Економія: -9,15 грн
295,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
376,93
Економія: -68,76 грн
308,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Всього: упаковка (1)
349,88
Економія: -40,84 грн
309,04 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 160
Всього: упаковка (1)
303,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Незалежності, 61-Г
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
393,07
Економія: -41,80 грн
351,27 грн