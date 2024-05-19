БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір XL, білий, №1 - Львів (180582) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Борислав, вул. Потік, 12
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Делятин, вул. 16-го Липня, 297-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Шевченка Тараса, 84
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Поштова, 15
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 160
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Незалежності, 61-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14