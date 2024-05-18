БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір XL, білий, №1 - Харків (180582) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Мед-сервіс
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Всього: 9905, з додатковою фіксацією (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Незалежності, 61-Г