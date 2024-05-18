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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір XL, білий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (180582) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
151,08
Економія: -4,53 грн
146,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
364,97
Економія: -55,93 грн
309,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
396,78
Економія: -64,25 грн
332,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
351,41
Економія: -32,58 грн
318,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: 9905, з додатковою фіксацією (1)
97,65 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
332,00
Економія: -60,00 грн
272,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
332,00
Економія: -60,00 грн
272,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
345,06
Економія: -26,48 грн
318,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
312,13
Економія: -18,83 грн
293,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
354,07
Економія: -40,81 грн
313,26 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
281,00
Економія: -53,00 грн
228,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
337,27
Економія: -27,30 грн
309,97 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Всього: упаковка (2)
335,95
Економія: -23,34 грн
312,61 грн