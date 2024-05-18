БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір XL, білий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (180582) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Мед-сервіс
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Всього: 9905, з додатковою фіксацією (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г