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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір S, чорний, №1 - Запоріжжя (147400) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
307,00
Економія: -57,00 грн
250,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
345,34
Економія: -36,00 грн
309,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
240,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
384,25
Економія: -43,05 грн
341,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
242,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
395,63
Економія: -46,23 грн
349,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
342,39 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
307,00
Економія: -54,00 грн
253,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (1)
372,87
Економія: -58,46 грн
314,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
394,73
Економія: -54,01 грн
340,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
396,39
Економія: -57,18 грн
339,21 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
403,17
Економія: -53,41 грн
349,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (2)
346,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
312,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
385,32
Економія: -48,60 грн
336,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
336,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
352,18
Економія: -31,68 грн
320,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
336,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
398,31
Економія: -60,07 грн
338,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
384,80
Економія: -53,85 грн
330,95 грн