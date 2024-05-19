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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір S, чорний, №1 - Львів (147400) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
391,17
Економія: -40,46 грн
350,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
328,28
Економія: -15,72 грн
312,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
355,64
Економія: -45,65 грн
309,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
387,08
Економія: -42,67 грн
344,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
393,56
Економія: -27,21 грн
366,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
390,52
Економія: -55,26 грн
335,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
381,30
Економія: -47,51 грн
333,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
390,78
Економія: -56,99 грн
333,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
400,04
Економія: -37,09 грн
362,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
353,21
Економія: -32,71 грн
320,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
348,04
Економія: -1,39 грн
346,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (2)
390,73
Економія: -78,82 грн
311,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
343,73
Економія: -18,91 грн
324,82 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
327,00 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
359,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
312,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
347,90 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
360,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
383,22
Економія: -25,92 грн
357,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (1)
363,05
Економія: -5,96 грн
357,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
363,77 грн