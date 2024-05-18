Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір S, чорний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (147400) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
389,12
Економія: -58,17 грн
330,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
397,55
Економія: -59,31 грн
338,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
312,07 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
336,68 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
350,28
Економія: -29,78 грн
320,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
336,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
390,08
Економія: -53,36 грн
336,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (2)
346,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
400,64
Економія: -56,91 грн
343,73 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (1)
241,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
397,29
Економія: -56,57 грн
340,72 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
399,97
Економія: -50,21 грн
349,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
398,99
Економія: -59,78 грн
339,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
357,45
Економія: -47,50 грн
309,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
353,98
Економія: -39,47 грн
314,51 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
333,75
Економія: -20,77 грн
312,98 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (1)
326,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (1)
325,64 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
353,99
Економія: -52,77 грн
301,22 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
336,80
Економія: -27,36 грн
309,44 грн