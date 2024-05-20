БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір L, білий, №1 - Одеса (147399) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Медпрепарати
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г