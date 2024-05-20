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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір L, білий, №1 - Одеса (147399) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (9)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
359,66
Економія: -45,11 грн
314,55 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (4)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
373,29
Економія: -64,25 грн
309,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
365,02
Економія: -53,67 грн
311,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
358,21
Економія: -22,30 грн
335,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: упаковка (1)
352,71
Економія: -41,36 грн
311,35 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (1)
388,60
Економія: -22,51 грн
366,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
359,77
Економія: -16,87 грн
342,90 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (1)
356,61
Економія: -21,61 грн
335,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Всього: упаковка (1)
397,62
Економія: -50,24 грн
347,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
389,34
Економія: -23,25 грн
366,09 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50-А
Всього: упаковка (2)
342,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
367,27
Економія: -54,91 грн
312,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
347,98
Економія: -34,72 грн
313,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (1)
233,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
343,88
Економія: -30,97 грн
312,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
347,29
Економія: -38,17 грн
309,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Всього: упаковка (1)
344,97
Економія: -18,17 грн
326,80 грн