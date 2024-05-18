БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір L, білий, №1 - Харків (147399) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171