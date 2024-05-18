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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір L, білий, №1 - Харків (147399) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
311,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
353,10
Економія: -36,74 грн
316,36 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (2)
346,62
Економія: -33,74 грн
312,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
350,80
Економія: -41,12 грн
309,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (1)
345,11
Економія: -35,90 грн
309,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
341,22
Економія: -13,22 грн
328,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
353,61
Економія: -30,12 грн
323,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
353,35
Економія: -45,24 грн
308,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (1)
387,21
Економія: -68,71 грн
318,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
345,92
Економія: -32,66 грн
313,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
400,87
Економія: -44,70 грн
356,17 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
386,88
Економія: -39,09 грн
347,79 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (4)
154,51
Економія: -11,87 грн
142,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (1)
313,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
351,83
Економія: -15,03 грн
336,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (12)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
394,19
Економія: -29,29 грн
364,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
342,86
Економія: -21,03 грн
321,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
349,45
Економія: -39,27 грн
310,18 грн