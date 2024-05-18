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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір L, білий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (147399) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (12)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
394,19
Економія: -29,29 грн
364,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
342,86
Економія: -21,03 грн
321,83 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
349,45
Економія: -39,27 грн
310,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (1)
313,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (4)
154,51
Економія: -11,87 грн
142,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
386,88
Економія: -39,09 грн
347,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
400,87
Економія: -44,70 грн
356,17 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (1)
387,21
Економія: -68,71 грн
318,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
353,35
Економія: -45,24 грн
308,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
362,99
Економія: -59,58 грн
303,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
332,43
Економія: -19,45 грн
312,98 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
256,00
Економія: -51,00 грн
205,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
406,76
Економія: -60,90 грн
345,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
345,92
Економія: -32,66 грн
313,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (1)
341,08
Економія: -43,46 грн
297,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
Всього: упаковка (1)
345,52
Економія: -32,66 грн
312,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
383,11
Економія: -39,30 грн
343,81 грн