БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір M, білий, №1 - Одеса (147398) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
В інших містах:
Полімед
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
Медпрепарати
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Аптека акс соціальна
Детальніше
Подільськ, просп. Перемоги, 23
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3-А
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1