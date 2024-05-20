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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір M, білий, №1 - Одеса (147398) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
Всього: упаковка (1)
322,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
313,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
313,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
390,40
Економія: -49,20 грн
341,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
322,70 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Всього: упаковка (1)
211,65 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
365,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
313,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (1)
388,60
Економія: -22,51 грн
366,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
Всього: упаковка (1)
352,78
Економія: -19,97 грн
332,81 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (1)
377,84
Економія: -30,05 грн
347,79 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (2)
369,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
365,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
343,90
Економія: -34,31 грн
309,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
399,34
Економія: -35,96 грн
363,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
384,69
Економія: -43,49 грн
341,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
347,29
Економія: -38,17 грн
309,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Всього: упаковка (1)
366,29
Економія: -19,29 грн
347,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3-А
Всього: упаковка (1)
314,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
350,18
Економія: -5,96 грн
344,22 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
352,84
Економія: -32,26 грн
320,58 грн