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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір M, білий, №1 - Львів (147398) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
387,08
Економія: -42,67 грн
344,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
345,89
Економія: -22,40 грн
323,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
353,07
Економія: -40,33 грн
312,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
381,87
Економія: -48,00 грн
333,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
343,96
Економія: -17,47 грн
326,49 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
336,50 грн
В інших містах:
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
244,77
Економія: -3,62 грн
241,15 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
359,57
Економія: -3,53 грн
356,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
346,96
Економія: -35,36 грн
311,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (4)
244,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Весняна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
282,75
Економія: -0,72 грн
282,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
349,91
Економія: -2,10 грн
347,81 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-А
Всього: упаковка (1)
348,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (1)
281,93
Економія: -2,06 грн
279,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (1)
344,80 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12
Всього: упаковка (1)
317,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
351,35
Економія: -41,17 грн
310,18 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 44/1
Всього: упаковка (1)
347,80
Економія: -2,43 грн
345,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Січових Стрільців, 12-А
Всього: упаковка (1)
356,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгайці, вул. Шкільна, 28-Б
Всього: упаковка (1)
347,45
Економія: -3,81 грн
343,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 4
Всього: упаковка (1)
331,07
Економія: -20,76 грн
310,31 грн