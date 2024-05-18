БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір M, білий, №1 - Харків (147398) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1