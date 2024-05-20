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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір S, білий, №1 - Запоріжжя (147397) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
267,00
Економія: -62,00 грн
205,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
352,57
Економія: -39,50 грн
313,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
349,35
Економія: -36,80 грн
312,55 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
242,00
Економія: -37,00 грн
205,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (1)
368,35
Економія: -12,35 грн
356,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
384,47
Економія: -43,27 грн
341,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
360,98
Економія: -20,98 грн
340,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
359,56
Економія: -49,58 грн
309,98 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (1)
256,00
Економія: -51,00 грн
205,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
333,25
Економія: -23,28 грн
309,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
350,44
Економія: -17,54 грн
332,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (1)
398,15
Економія: -46,20 грн
351,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
351,01
Економія: -37,75 грн
313,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
338,69
Економія: -10,69 грн
328,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
387,14
Економія: -42,65 грн
344,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (2)
379,64
Економія: -60,04 грн
319,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Всього: упаковка (1)
340,18
Економія: -12,58 грн
327,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
360,30
Економія: -47,29 грн
313,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
346,04
Економія: -36,36 грн
309,68 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
313,00 грн