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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір S, білий, №1 - Львів (147397) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
349,00
Економія: -35,59 грн
313,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
357,23
Економія: -44,51 грн
312,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
392,37
Економія: -48,04 грн
344,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
343,96
Економія: -17,47 грн
326,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
386,37
Економія: -27,24 грн
359,13 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: упаковка (1)
246,60 грн
В інших містах:
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
350,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
349,37
Економія: -5,32 грн
344,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 75
Всього: упаковка (1)
347,79
Економія: -0,76 грн
347,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 8
Всього: упаковка (1)
280,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
391,18
Економія: -18,05 грн
373,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
363,80 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Галицька, 2
Всього: упаковка (1)
350,10
Економія: -5,29 грн
344,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Тлумач, вул. Винниченка, 84
Всього: упаковка (2)
316,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (2)
345,12
Економія: -35,07 грн
310,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
315,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 12/1
Всього: упаковка (1)
347,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Микуличин, вул. Грушевського Михайла, 77-А
Всього: упаковка (1)
344,37
Економія: -0,95 грн
343,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
Всього: упаковка (1)
401,13
Економія: -46,47 грн
354,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Миру, 2
Всього: упаковка (1)
314,42
Економія: -1,78 грн
312,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верховина, вул. Франка Івана, 8-Б
Всього: упаковка (1)
348,25
Економія: -0,92 грн
347,33 грн