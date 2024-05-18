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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір S, білий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (147397) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
366,25
Економія: -56,27 грн
309,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
358,12
Економія: -18,12 грн
340,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (1)
256,00
Економія: -51,00 грн
205,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
346,49
Економія: -33,42 грн
313,07 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
267,00
Економія: -62,00 грн
205,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
351,35
Економія: -38,80 грн
312,55 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
242,00
Економія: -37,00 грн
205,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
338,42
Економія: -28,45 грн
309,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
386,66
Економія: -45,46 грн
341,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (1)
377,72
Економія: -21,72 грн
356,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
354,07
Економія: -40,81 грн
313,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
380,84
Економія: -36,35 грн
344,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
352,67
Економія: -19,77 грн
332,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
347,75
Економія: -19,75 грн
328,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (1)
406,80
Економія: -54,85 грн
351,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
350,80
Економія: -41,12 грн
309,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (2)
386,37
Економія: -66,77 грн
319,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
357,37
Економія: -44,36 грн
313,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
353,61
Економія: -30,12 грн
323,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Металургів, 13
Всього: упаковка (1)
351,54
Економія: -41,91 грн
309,63 грн