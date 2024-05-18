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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА килимок великий 7 Ag, №1 - Харків (190485) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (2)
1927,84
Економія: -94,94 грн
1832,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
2056,99
Економія: -198,72 грн
1858,27 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
1972,68
Економія: -194,35 грн
1778,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
1884,03
Економія: -74,03 грн
1810,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
1905,39
Економія: -95,39 грн
1810,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
1933,00
Економія: -109,00 грн
1824,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1933,00
Економія: -109,00 грн
1824,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
2005,14
Економія: -121,14 грн
1884,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
1964,37
Економія: -111,37 грн
1853,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
1935,66
Економія: -77,66 грн
1858,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
1933,00
Економія: -109,00 грн
1824,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1933,00
Економія: -109,00 грн
1824,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (4)
1934,26
Економія: -101,36 грн
1832,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
2042,76
Економія: -155,16 грн
1887,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
1933,00
Економія: -109,00 грн
1824,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
1917,05
Економія: -101,15 грн
1815,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Всього: упаковка (1)
1871,94
Економія: -118,04 грн
1753,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
1801,71
Економія: -95,71 грн
1706,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: упаковка (1)
1840,81
Економія: -94,81 грн
1746,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (2)
1759,74
Економія: -53,74 грн
1706,00 грн