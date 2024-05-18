Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Вета Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Бровари, бульв. Незалежності, 9 Всього: упаковка (1) 1871,35 грн Забронювати

Соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 2250,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Словацького, 2 Всього: упаковка (2) 2026,75 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всього: упаковка (1) 1864,05 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (1) 1860,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, просп. Свободи, 7/26 Всього: упаковка (1) 1860,80 грн Забронювати

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється за 46 хв Графік роботи Київ, вул. Регенераторна, 4 Всього: упаковка (1) 1914,30 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б Всього: упаковка (1) 1690,00 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється за 46 хв Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А Всього: упаковка (1) 1914,30 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (1) 1660,00 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється за 46 хв Графік роботи Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 19 Всього: упаковка (1) 1914,30 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється за 46 хв Графік роботи Вишневе, вул. Святоюріївська, 11 Всього: упаковка (1) 1847,60 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Цілодобово Київ, вул. Стуса Василя, 9 Всього: упаковка (2) 1826,00 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється за 46 хв Графік роботи Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А Всього: упаковка (1) 1914,30 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється за 16 хв Графік роботи Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23 Всього: упаковка (1) 1831,00 грн