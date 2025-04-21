Затискач для пуповини Медікеа
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,86
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, вул. Зодчих, 16
4.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 39
4.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,82
Економія при броні: -0,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Порика Василя, 16
5.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I