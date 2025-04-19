Затискач для пуповини Медікеа
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,84
Економія при броні: -0,57 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,85
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,88
Економія при броні: -0,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I