Затискач для пуповини Медікеа
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,89
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,89
Економія при броні: -0,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,87
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,86
Економія при броні: -0,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,95
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,95
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,91
Економія при броні: -0,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,95
Економія при броні: -0,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,82
Економія при броні: -0,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,99
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,92
Економія при броні: -0,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,85
Економія при броні: -0,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,87
Економія при броні: -0,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,93
Економія при броні: -0,76 грн