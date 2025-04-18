Затискач для пуповини Медікеа
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
5,06
Економія при броні: -0,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
4,05
Економія при броні: -0,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
4,01
Економія при броні: -0,19 грн