Затискач для пуповини Медікеа
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,96
Економія при броні: -0,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,90
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,84
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,51
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
5,11
Економія при броні: -0,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
5,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,84
Економія при броні: -0,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,84
Економія при броні: -0,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,87
Економія при броні: -0,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,95
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,92
Економія при броні: -0,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
4.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 27
5.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,83
Економія при броні: -0,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,94
Економія при броні: -0,26 грн