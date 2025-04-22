Затискач для пуповини Медікеа
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,28
Економія при броні: -0,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,40
Економія при броні: -0,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
3,33
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ MEDICARE №1
Допомога-I