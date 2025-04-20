Ємність для біологічних рідин Волес
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,64
Економія при броні: -0,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,75
Економія при броні: -0,29 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,64
Економія при броні: -0,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
63.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,09
Економія при броні: -0,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
64.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
6,72
Економія при броні: -0,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
66.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,33
Економія при броні: -0,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
66.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,53
Економія при броні: -0,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
66.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,71
Економія при броні: -0,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
67.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,34
Економія при броні: -0,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
67.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,13
Економія при броні: -0,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,53
Економія при броні: -0,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
69.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
9,27
Економія при броні: -0,61 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
72.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,92
Економія при броні: -0,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
72.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,33
Економія при броні: -0,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
72.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,52
Економія при броні: -0,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
72.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,89
Економія при броні: -0,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
72.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,32
Економія при броні: -0,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
74.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,37
Економія при броні: -0,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
75.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,21
Економія при броні: -0,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
94.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,76
Економія при броні: -0,30 грн