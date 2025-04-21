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Ємність для біологічних рідин Волес
Ємність для біологічних рідин Волес
Вінниця
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
449.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,77
Економія при броні:
-0,31 грн
7,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
476.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,89
Економія при броні:
-0,43 грн
7,46
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
476.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,67
Економія при броні:
-0,51 грн
7,16
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
476.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,14
Економія при броні:
-0,38 грн
7,76
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
477.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,45
Економія при броні:
-0,49 грн
7,96
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
477.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,92
Економія при броні:
-0,36 грн
7,56
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
481.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
9,20
Економія при броні:
-0,54 грн
8,66
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
484.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,07
Економія при броні:
-0,31 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
485.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,26
Економія при броні:
-0,50 грн
7,76
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
485.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,69
Економія при броні:
-0,43 грн
7,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
485.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,09
Економія при броні:
-0,33 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
486.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
6,52
Економія при броні:
-0,25 грн
6,27
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
487.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,71
Економія при броні:
-0,45 грн
7,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
488.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,34
Економія при броні:
-0,38 грн
7,96
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
488.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,90
Економія при броні:
-0,54 грн
7,36
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
488.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,25
Економія при броні:
-0,29 грн
7,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
488.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,20
Економія при броні:
-0,44 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
489.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,05
Економія при броні:
-0,49 грн
7,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
505.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,95
Економія при броні:
-0,49 грн
7,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
513.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,44
Економія при броні:
-0,38 грн
8,06
грн
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