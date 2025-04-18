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Ємність для біологічних рідин Волес
Ємність для біологічних рідин Волес
Київ
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
357.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,89
Економія при броні:
-0,43 грн
7,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
385.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,77
Економія при броні:
-0,31 грн
7,46
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
385.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,50
Економія при броні:
-0,34 грн
7,16
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
385.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,10
Економія при броні:
-0,34 грн
7,76
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
385.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,48
Економія при броні:
-0,52 грн
7,96
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
386.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,93
Економія при броні:
-0,37 грн
7,56
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
390.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
9,25
Економія при броні:
-0,59 грн
8,66
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
390.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,04
Економія при броні:
-0,28 грн
7,76
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
392.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,04
Економія при броні:
-0,28 грн
7,76
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
393.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,39
Економія при броні:
-0,43 грн
7,96
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
394.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,56
Економія при броні:
-0,30 грн
7,26
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
394.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,31
Економія при броні:
-0,55 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
395.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
6,50
Економія при броні:
-0,23 грн
6,27
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
396.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,72
Економія при броні:
-0,36 грн
7,36
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
396.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,25
Економія при броні:
-0,29 грн
7,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
396.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,14
Економія при броні:
-0,38 грн
7,76
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
397.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,78
Економія при броні:
-0,52 грн
7,26
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
398.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,11
Економія при броні:
-0,55 грн
7,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
436.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,74
Економія при броні:
-0,28 грн
7,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
443.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,61
Економія при броні:
-0,55 грн
8,06
грн
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