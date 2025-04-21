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Ємність для біологічних рідин Волес
Ємність для біологічних рідин Волес
Кривий Ріг
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Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
116.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,76
Економія при броні:
-0,30 грн
7,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
124.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,75
Економія при броні:
-0,29 грн
7,46
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
129.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,52
Економія при броні:
-0,36 грн
7,16
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
129.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,89
Економія при броні:
-0,43 грн
7,46
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
129.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,33
Економія при броні:
-0,57 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
130.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,92
Економія при броні:
-0,36 грн
7,56
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
130.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,32
Економія при броні:
-0,36 грн
7,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
131.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,64
Економія при броні:
-0,58 грн
8,06
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
132.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
9,27
Економія при броні:
-0,61 грн
8,66
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
133.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,64
Економія при броні:
-0,38 грн
7,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
134.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,13
Економія при броні:
-0,37 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
134.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,33
Економія при броні:
-0,57 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
134.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
6,72
Економія при броні:
-0,45 грн
6,27
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
134.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,53
Економія при броні:
-0,27 грн
7,26
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
136.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,09
Економія при броні:
-0,53 грн
7,56
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
138.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
7,71
Економія при броні:
-0,35 грн
7,36
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
138.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,53
Економія при броні:
-0,57 грн
7,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
138.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,34
Економія при броні:
-0,58 грн
7,76
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
141.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,21
Економія при броні:
-0,45 грн
7,76
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
142.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН "ВОЛЕС" стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
8,37
Економія при броні:
-0,41 грн
7,96
грн
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