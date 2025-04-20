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Ємність для сечі Волес (Voles urine container)
Ємність для сечі Волес (Voles urine container)
Запоріжжя
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Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
335.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
336.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
358.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,20
грн
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Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
358.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,00
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
358.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
15,00
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
359.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
4,90
грн
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Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
359.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
359.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
360.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
368.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
7,70
грн
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Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
368.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,20
грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
369.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,20
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
369.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,20
грн
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Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
370.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,90
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
370.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,90
грн
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Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
370.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
7,70
грн
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Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 16
372.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,90
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
372.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,90
грн
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Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
372.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
4,90
грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
373.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,90
грн
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