Ємність для сечі Волес (Voles urine container)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
4.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
6.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 16
6.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
8.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
11.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
11.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
12.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
13.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
14.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
14.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Свободи, 88
15.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
6.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
15.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
20.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1