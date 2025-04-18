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Ємність для сечі Волес (Voles urine container)
Ємність для сечі Волес (Voles urine container)
Київ
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Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
427.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
427.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
428.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
430.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
15,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
430.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,20
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
430.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
4,90
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
431.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
431.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
432.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
439.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,90
грн
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Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
440.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,20
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
441.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,20
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
443.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,90
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
443.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
7,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
445.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,90
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
446.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
7,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
447.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,20
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
447.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,90
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 16
447.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,90
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
450.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,90
грн
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