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Ємність для сечі Волес (Voles urine container)
Ємність для сечі Волес (Voles urine container)
Чернігів
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Відчиняється за 37 хв
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
541.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,00
грн
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Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
542.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,00
грн
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Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
545.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
547.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,20
грн
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Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 88
548.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,00
грн
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Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 68
549.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,00
грн
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Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Одеса, вул. Нежданової, 32
557.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,80
грн
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Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
558.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
559.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,10
грн
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Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
560.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
7,60
грн
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Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
561.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,80
грн
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Відчиняється за 37 хв
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
563.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,80
грн
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Відчиняється за 37 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
564.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
7,60
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
564.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,20
грн
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Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
564.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,80
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 16
564.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,80
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
568.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
4,80
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
569.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
8,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
573.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
5,40
грн
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Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
579.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС" стерильний 120 мл №1
7,60
грн
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