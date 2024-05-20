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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 5 м, №1 - Львів (295796) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
Всього: упаковка (2)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (2)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (3)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (3)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
Всього: упаковка (3)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (2)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (4)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (18)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (4)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (4)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (4)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (2)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн