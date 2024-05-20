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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 3 м, №1 - Львів (295794) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
66,00
Економія: -19,95 грн
46,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
Всього: упаковка (1)
72,54
Економія: -21,72 грн
50,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (3)
69,80
Економія: -21,14 грн
48,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (1)
71,40
Економія: -21,61 грн
49,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (4)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (3)
71,40
Економія: -17,30 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (4)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (4)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн