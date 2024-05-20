Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 2 м, №1 - Львів (295793) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (4)
51,50
Економія: -14,64 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (1)
49,60
Економія: -12,74 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (1)
51,50
Економія: -14,64 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (4)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (5)
51,50
Економія: -14,64 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (3)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
51,50
Економія: -14,64 грн
36,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн