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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 1,5 м, №1 - Львів (295792) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (1)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (1)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (2)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: упаковка (1)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (2)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (4)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
Всього: упаковка (3)
34,00
Економія: -5,19 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (3)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 1
Всього: упаковка (4)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
Всього: упаковка (1)
38,00
Економія: -12,03 грн
25,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (2)
42,10
Економія: -13,29 грн
28,81 грн