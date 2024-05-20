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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 5 м, №1 - Львів (295791) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (2)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (2)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (3)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (2)
103,00
Економія: -30,98 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
103,00
Економія: -30,98 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (2)
103,00
Економія: -30,98 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
103,00
Економія: -30,98 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (2)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (1)
103,00
Економія: -30,98 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
103,00
Економія: -30,98 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (2)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
80,33
Економія: -6,03 грн
74,30 грн