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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м, №1 - Львів (295789) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
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Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
50,51
Економія: -7,46 грн
43,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
Всього: упаковка (1)
57,60
Економія: -17,45 грн
40,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
Всього: упаковка (1)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (3)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (2)
62,40
Економія: -17,71 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (2)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (2)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (4)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (2)
62,40
Економія: -17,71 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (3)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (1)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
Всього: упаковка (1)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
Всього: упаковка (3)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (2)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
Всього: упаковка (1)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (2)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
Всього: упаковка (2)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (4)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (10)
64,10
Економія: -19,41 грн
44,69 грн